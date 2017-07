Na manhã desta sexta-feira (21/07), o Prefeito Luizão do Trento (PSDB), recepcionou em seu gabinete na Prefeitura de Rolim de Moura (RO), o Presidente da Câmara vereador Aldo Júlio, o vereador Lauro Lopes, deputado federal Luiz Cláudio e seu assessor Benicio Spagnol. Durante a visita o deputado Luiz Claudio recebeu das mãos do Prefeito o Projeto da Obra de Infraestrutura e Urbanismo para protocolar no Programa Calha Norte em Brasília (DF).

A obra prevista em várias etapas, já teve sua primeira fase concluída. Visando melhorar os canteiros centrais, com estacionamentos, Iluminação e privilegiando o paisagismo.

Nessa nova etapa o deputado Luiz Cláudio, destinou emenda parlamentar no valor de R$ 580 mil reais e agora o Deputado irá colaborar protocolando a segunda etapa no Programa Calha Norte.