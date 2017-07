O deputado estadual Cleiton Roque (PSB), durante a manhã desta terça-feira (25), anunciou o início do transporte escolar contratado pelo governo do estado, através da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (SEDUC) que irá atender o município de Candeias do Jamari.

O parlamentar agradeceu e parabenizou ao governador do estado de Rondônia Confúcio Moura e o secretário estadual da educação Valdo Alves pela contratação do transporte escolar.

Roque lembrou que várias reuniões foram realizadas para a viabilização do transporte escolar, “Essa foi uma cobrança que fiz juntamente com o deputado federal Lindomar Garçom ao governador, pois o município não tinha como custear as despesas do transporte escolar, mas agora, através de contratação da SEDUC essa situação muda completamente, beneficiando nossos alunos e atendendo ao clamor dos pais dos alunos que cobravam essa regularização”.

Cleiton parabenizou a todos os envolvidos nesta conquista para atender o município de Candeias do Jamari. “Agradeço a todos, sem exceção, prefeito, vereadores, secretários, toda equipe da educação em Candeias, todos que se empenharam e através dessa dedicação conseguiram esse benefício”.

O transporte escolar contratado pela (SEDUC) irá atender os alunos das comunidades de Triunfo, Flor do Amazonas, Distrito de Nova Samuel, BR e suas Linhas de acesso até a sede do município.