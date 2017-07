A Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ, realizou na manhã desta terça-feira (25), a entrega de uniformes para os fiscais da gerência municipal de trânsito – GEMTRAN.

As peças foram adquiridas com recursos da entidade e atende a solicitação feita através de um ofício encaminhado pelo gerente do GEMTRAN, Neir de Carvalho a ACIJ.

Os uniformes que serão usadas pelos fiscais durante as atividades, foram entregues pelo diretor presidente Ednilso de Oliveira e pelo vice-presidente Francisco de Sá Sobreira.

De acordo com o gerente de trânsito Neir de Carvalho, após a prefeitura celebrar o convênio com o DETRAN e Polícia Militar para a municipalização do trânsito, GEMTRAN já se prepara para realizar ações que competem ao município.

Como por exemplo, fiscalizar o uso regular do cinto de segurança, coibir estacionamentos em locais proibidos, trânsito na faixa de pedestre, que condutores avancem o sinal vermelho e que cometam outras infrações no trânsito.