O deputado Sérgio Reis (PRB-SP) já teve R$ 8.406.533,39 em emendas parlamentares pagas este ano. Ele é o campeão no ranking dos deputados que mais receberam verba para emendas pagas este ano. O levantamento é o site The Intercept Brasil. O cantor, que entoou “Menino da Porteira” na celebração de um ano de Temer no Planalto em maio, recebeu os valores distribuídos em sete emendas até o momento, todas elas sob justificação de serem destinadas à área da saúde. As duas últimas emendas pagas em junho ultrapassavam, somadas, R$ 5 milhões. Até o momento, Sérgio Reis não se manifestou sobre o assunto.

Aos dez deputados que mais receberam emendas parlamentares foram destinados R$ 72,5 milhões, de acordo com a reportagem do site. A maior parte dessa dezena é de fiéis aliados Palácio do Planalto. O segundo colocado é o líder do partido de Temer na Câmara, Baleia Rossi (PMDB-SP), que recebeu R$ 7.660.534,74. São quase R$ 746 mil de diferença para o primeiro colocado. O também peemedebista Alexandre Serfiotis (RJ) recebeu R$ 7,5 milhões.

Também fazem parte deste ranking o correligionário de Sérgio Reis Celso Russomanno (PRB-SP), com R$ 7,5 milhões; o deputado licenciado Rossoni (PSDB-PR), com R$ 7,2 milhões; Lúcio Mosquini (PMDB-RO) e Laerte Bessa (PR-DF), com pouco mais de R$ 7 milhões cada; Paulo Maluf (PP-SP), com R$ 6,7 milhões; Luiz Lauro Filho (PSB-SP), com R$ 6,6 milhões e Flaviano Melo (PMDB-AC), com 6,5 milhões.