Para atender profissionais que lidam direta ou indiretamente com movimentação de dinheiro, a Faculdade Porto FGV realizará de 10 a 12 de agosto o curso de Matemática Financeira Aplicada com HP12c. Destinado a profissionais como vendedores, gestores financeiros e contadores, o curso é aberto ao público interessado em entender melhor o funcionamento da ferramenta.

Ministrado pelo diretor financeiro do mercado imobiliário e professor da Fundação Getulio Vargas (FGV) Ricardo Bruno, o curso tem como objetivo capacitar as pessoas a compreenderem qual a melhor forma de utilizar o dinheiro, tomando as melhores decisões com relação a ele. A ferramenta utilizada será a calculadora científica HP12c. “Quem fizer o curso sairá dele dominando o básico da HP12c, fazendo contas desde juros simples e compostos até análise de investimento”, garante Ricardo.

Os alunos inscritos até o dia 29/07 terão 50% de descontono valor do curso, que será realizado no Centro de Educação Executiva da Faculdade Porto FGV, na rua Paulo Freire, 4767, bairro Flodoaldo Pontes Pinto. Mais informações pelo e-mail admissao@portovelho.br ou pelo telefone (69) 3301-4646.

Programação

10 e 11/08 – 18h30 às 22h30

12/08 – 8h às 12h e 14h às 18h

Sobre o professor

Ricardo Bruno é mestrando em Planejamento e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Taubaté, pós-graduado e especialista em Gestão Empresarial pela FGV, bacharel em Administração pela Faculdade Porto FGV. É docente dos cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas e da Faculdade Porto FGV, onde leciona nos curso de graduação. Pós-graduação e MBA. É empresário e controller de um grupo empresarial ligado ao ramo imobiliário, construção e educação empresarial. Atuou na área financeira por mais de 9 anos nos bancos BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) e Bradesco, ocupando diversos cargos, entre eles o de gerente de pessoa física alta renda (Bradesco Prime). Atuou também como diretor financeiro de uma das maiores redes de supermercadistas do estado de Rondônia.