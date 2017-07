A tradicional festa da cultura pomerana vai movimentar o município de Espigão do Oeste, neste fim de semana. Terá início no sábado (29), às 17h, com uma carreata, até a Feira Coberta do Produtor Rural, local do evento.

O festejo tem duração de dois dias e reúne pessoas de vários municípios do estado, para conhecer a manifesta com música, danças, baile na base da concertina, encenações teatrais, desfile para escolha da beleza pomerana e comida típica, incluindo a linguiça pomerana, produzida nos dias que antecedem a feira.

Espigão do Oeste tem 33 mil habitantes e estima-se que mais da metade da população seja de descendentes de pomeranos, os quais mantêm a cultura viva, lembrando a chegada de seus antepassados ao Brasil, destacando que Rondônia abriga a maior colônia deste povo na região Norte.

O município tem enorme potencial turístico e já está estruturando o setor, tendo em vista, que passou a integrar, neste ano, o Mapa do Turismo Brasileiro, na Região Turística BR 364/Caminhos de Rondon.