Em 2017 comemora-se 20 anos do Projeto Palco Giratório, maior projeto de circulação das artes cênicas do país e 10 anos em formato de festival em Rondônia. Como parte da ação comemorativa foi criado o Seminário Palco Giratório – 20 anos que visa colocar em discussão temas que circundam a prática do projeto nestas 2 décadas e outros ligados à urgência da reflexão no atual contexto em que O Palco Giratório e outras ações artísticas são compostas ou diretamente atreladas.

As mesas temáticas e os palestrantes do seminário irão abordar: 20 anos de projeto x 10 anos de festival em Rondônia, Dramaturgia na Amazônia: migrações e contágios – diálogos (inter) (trans) culturais, Diálogos e interações com artistas, Grupos e públicos: abrindo as cortinas de Rondônia para o Brasil, Mediação cênica: sensibilização dos espectadores para a arte contemporânea e escutação: processos de curadoria do Sesc no Brasil.

O Seminário Palco Giratório 20 Anos será realizado de 27 a 29 de julho no Audicine Sesc Esplanada av. Presidente Dutra, 4175 com entrada gratuita e contará com a presença de representantes do Sesc Nacional, da classe artística local e público em geral. Outras informações sobre o evento podem ser obtidas na fanpage Palco Giratório RO ou pelo fone (69)3229-6006 – ramal Cultura 238 e 239.

PROGRAMAÇÃO

SEMINÁRIO PALCO GIRATÓRIO 20 ANOS

Dia 27 de julho de 2017

15h às 17h30

MESA 1 – PALCO GIRATÓRIO: 20 ANOS DE PROJETO X 10 ANOS DE FESTIVAL EM RONDÔNIA

A PROPOSTA A SER DISCUTIDA NESSA MESA É A RELEVANCIA DO PROJETO PALCO GIRATÓRIO PARA O FORTALECIMENTO DAS ARTES CÊNICAS NO BRASIL, COMO SE DEU O PROCESSO DE INICIO DESSE PROJETO, COMO O PROJETO VEM SE TRANSFORMANDO E SE APRIMORANDO AO LONGO DOS ANOS E A IMPORTANCIA E CONQUISTA DO PALCO GIRATÓRIO COMO FESTIVAL NO ESTADO DE RONDONIA.

CONVIDADOS:

ÁLVARO FERNANDES (SESC/PB)

MARIÂNGELA ONOFRE

VICENTE PEREIRA JUNIOR (DEPARTAMENTO NACIONAL SESC-RJ)

MEDIAÇÃO:

MARYA BRAGA (SESC/RO)

Dia 28 de Julho de 2017

09h às 11h30

MESA 2 – DRAMATURGIA NA AMAZÔNIA: MIGRAÇÕES E CONTÁGIOS – DIÁLOGOS (INTER) (TRANS) CULTURAIS

A PROPOSTA A SER DISCUTIDA NESSA MESA É PROPOR UM DEBATE SOBRE UMA AMAZÔNIA REFÚGIO – MARCADA POR TRÂNSITOS, DESLOCAMENTOS, FLUXOS MIGRATÓRIOS, EXPLORAÇÃO – E SUAS APROXIMAÇÕES E CONTRADIÇÕES COM A TENDÊNCIA GLOBAL DE DESLOCAMENTOS DE REFUGIADOS QUE DENUNCIAM A GRANDE CRISE DO SÉCULO.

CONVIDADOS:

CONRADO DESS (PERFORMATRON/SP)

FABIANO BARROS (SESC/RO)

JUNIOR LOPES (UNIR/RO)

MEDIAÇÃO:

GENÁRIO DUNAS (SESC/AP)

Dia 28 de Julho de 2017

15h às 17h30

MESA 3 – DIÁLOGOS E INTERAÇÕES COM ARTISTAS, GRUPOS E PÚBLICOS: ABRINDO AS CORTINAS DE RONDÔNIA PARA O BRASIL

A PROPOSTA A SER DISCUTIA NESSA MESA É PROPORCIONAR AOS ARTISTAS QUE JÁ CIRCULARAM PELO PALCO GIRATÓRIO UM ESPAÇO DE FALA, ONDE POSSAM RELATAR A SUA EXPERIENCIA, APONTAR PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS, DESTACAR O IMPACTO QUE ESSA CIRCULAÇÃO CAUSOU, ALÉM DE SER UM ESPAÇO PARA PENSAR NA CONTINUIDADE DO GRUPO APÓS A PARTICIPAÇÃO NO PROJETO.

CONVIDADOS:

BIRA LOURENÇO (O IMAGINÁRIO/RO), GISELE STERING E EULES LYCAON (BOI DE PIRANHA/RO), RODRIGO VRECH, CLAUDIO ZARCO, ANDRESSA SILVA, ELIZEU BRAGA E RAONI AMARAL (BERADERA COMPANHIA DE TEATRO/RO) – PARTICIPAÇÃO VIA VIDEO

MEDIAÇÃO:

EDNEA MARIA BARBOSA DE SOUZA (SESC/GO)

Dia 29 de Julho de 2017

15h às 17h30

MESA 4 – MEDIAÇÃO CÊNICA: SENSIBILIZAÇÃO DOS ESPECTADORES PARA A ARTE CONTEMPORÂNEA

A PROPOSTA A SER DISCUTIDA NESSA MESA É PENSAR COMO A ARTE CÊNICA CONTEMPORANEA É MUITAS VEZES (IN) COMPREENDIDA PELO GRANDE PUBLICO, E DE QUE FORMA PODEMOS ATUAR NA MEDIAÇÃO DESSAS OBRAS ARTISTICAS, APROXIMANDO OS ESPECTADORES DE NOVAS FORMAS DE FAZER E PENSAR ARTE NA CONTEMPORANEIDADE.

CONVIDADOS:

ISABEL PENONI (CIA MARGINAL / RJ)

NEY WENDELL (UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTREAL-UQAM / CANADÁ)

RITA AQUINO (UFBA/BA)

MEDIAÇÃO:

GENÁRIO DUNAS (SESC/AP)

Dia 29 de Julho de 2017

19h às 21h30

MESA 5 – ESCUTAÇÃO: PROCESSOS DE CURADORIA DO SESC NO BRASIL

A PROPOSTA A SER DISCUTIDA NESSA MESA SÃO AS FORMAS DE SELEÇÃO E INDICAÇÃO DE ESPETÁCULOS PARA A CURADORIA DOS PROJETOS NACIONAIS DO SESC, ABRINDO UM ESPAÇO DE DIÁLOGO E INTERAÇÃO COM TODOS OS INTERESSADOS E PENSANDO FORMAS DE APROXIMAR O SESC DOS AGENTES CULTURAIS. TODOS OS PRESENTES PODERÃO SE MANIFESTAR E OS CONVIDADOS ESTARÃO A DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECER A RESPEITO DAS QUESTÕES QUE SURGIREM.

CONVIDADOS:

ÁLVARO FERNANDES (SESC/PB)

EDNEA MARIA BARBOSA DE SOUZA (SESC/GO)

GENÁRIO DUNAS (SESC/AP)

MARYA BRAGA (SESC/RO)

VICENTE PEREIRA JUNIOR (SESC/DN)

MEDIAÇÃO:

ANDRESSA BATISTA (SESC/RO)

