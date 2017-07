Cinema, Música e Teatro circularão pelos bairros da Capital até o final deste ano

A Prefeitura Municipal de Porto Velho, via Funcultural, estreia neste domingo (30), a partir das 17h, na Praça Pequeno Vitor Emanuel, à avenida Imigrantes, no conjunto Santo Antônio, o projeto Sol Poente, que traz em sua bagagem cinema, teatro e a música, como mais uma opção de cultura e lazer para entreter aos finais de semana a população que mora nos bairros mais afastados do centro da capital.

“O Sol Poente foi planejado para atender as comunidades que nunca receberam ações culturais por parte dos poderes públicos. É um projeto de inclusão, que movimenta a população e oferece o conforto de contemplar a arte bem ao lado de suas casas, com cinema, música e teatro a cada edição”, explica Ocampo Fernandes, presidente da Fundação Cultural que atua fomentando o entretenimento e a cultura na Capital.

De acordo com a Coordenação do projeto, essas ações vão ter apresentações artísticas a cada quinze dias e será um holofote para grupos de teatro e músicos mostrarem o seu trabalho, assim como também, incentivar a juventude e a população em geral a valorizar e refletir que a arte também pode ser vista como meio de vida, seja na música, teatro ou cinema.

“Assim como a nossa população é carente de eventos como este, os nossos talentosos artistas também precisam de formação de público e, acima de tudo, de valorização e vitrines para mostrar as suas habilidades profissionais focadas na arte”, explica Judilson Dias, um dos coordenadores do Sol Poente.

Para a estreia, o público prestigiará o filme “O Palhaço”, que faz parte das grandes produções brasileiras, e tem a atuação de Selton Melo, ator com reconhecimento nacional e internacional. No palco musical, a banda Nó da Massa vai mostrar um repertório autoral e também relembrar sucessos nacionais. Haverá ainda a apresentação de um grupo de teatro de rua durante o evento.

O Sol Poente é uma parceria entre a Funcultural, Sesc, Rádio Parecis 98 FM, Consórcio SIM e tem o apoio da Associação de Moradores do Conjunto Santo Antônio.