Noite de filiações e apontamentos de necessidades foi realizada no Bairro Castanheira

O PSDB de Porto Velho dá prosseguimento em sua programação de eventos itinerantes, com objetivo de ouvir necessidades, identificar lideranças e realizar filiações ampliando sua área de atuação. Na semana passada, a reunião teve endereço no bairro Castanheira, na capital, contando com bom número de participantes.

Além do fortalecimento de sua rede de militância, as reuniões do PSDB Itinerante servem também para auxiliar o poder público pois todas as reclamações e sugestões são encaminhadas aos setores públicos competentes, seja em qualquer esfera de atuação do ente público.

A drenagem, asfalto de qualidade e saneamento são quase unanimidade nos pedidos da população mas outras sugestões também foram encaminhadas. A moradora Shirley Maria, por exemplo, aponta que seria interessante que mais especialidades médicas sejam oferecidas na Unidade de Saúde do Bairro Areal da Floresta para melhor atender a comunidade. Argemiro Araújo lembra, morador da rua Jaqueira, lembra que o título definitivo de sua propriedade está entre suas prioridades. Maria Rita Mirante reclama por uma escola de educação infantil bem como cursos profissionalizantes para atender às pessoas que estão sem emprego.

“É importante para nós do PSDB esse contato mais próximo com a população pois, além de estarmos identificando os problemas e necessidades, podemos propor soluções junto com a comunidade, além de fortalecermos o partido com a filiação de novos líderes pois significa uma oxigenação em nossas fileiras”, declarou Alisson Carreiro, presidente do PSDB de Porto Velho.

Em breve, o PSDB Itinerante estará atuando nos diversos municípios onde o partido mantém representações, contribuindo para que as necessidades comuns da população sejam conquistadas.