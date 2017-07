No próximo dia 02 de agosto, oficiais da embaixada dos Estados Unidos no Brasil estarão no município de Jaru, na região central do Estado de Rondônia.

Na ocasião estudantes, agentes de viagens, empresários, entre outros interessados em viajar para os Estados Unidos, terão a oportunidade para tirar dúvidas sobre a emissão de visto.

Isso poderá ser feito durante uma palestra em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ. Essa é a primeira vez que o município recebe a visita da embaixada Norte Americana.

O evento acontece ás 19h30min no auditório da ACIJ, localizado na Rua Florianópolis em frente a Caixa Econômica Federal.

Maiores informações: (69) 3521-2083