O deputado estadual Cleiton Roque (PSB), participou na tarde desta sexta-feira (28), da solenidade de entrega de 100 casas para famílias de baixa renda no município de Pimenta Bueno.

O parlamentar lembrou, “Essa novela do Residencial Bela Vista se arrastou por muitos capítulos, começou no ano de 2009, primeiro ano do segundo mandato do ex-prefeito Augusto Plaça, passou pelo mandato do ex-prefeito Jean, mas em fim está sendo entregue nesta gestão da prefeita Juliana Roque”.

Roque parabenizou todas as pessoas que se empenharam e deram sua parcela de contribuição, “Foram muitas discussões, houve mudança no projeto, mas a prefeita e sua equipe estão de parabéns, concluíram esse projeto e entregam essas 100 casas. São 100 famílias beneficiadas e pelo menos 300 pessoas que estarão usufruindo de uma condição e moradia mais digna”.

O vice-líder do governo na assembleia legislativa destacou a parceria de todos os vereadores que não mediram esforços para ajudar nessa conquista. Agradeceu a superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Maria do Carmo da Rocha e toda sua equipe em Pimenta Bueno. Destacou a importância da bancada federal e a parceria com o município, “Somos gratos a todos os deputados federais e senadores, mas quero aqui registrar o empenho do senador Valdir Raupp, um companheiro de primeira hora que temos nas principais dificuldades enfrentadas pelo município. Raupp foi a ponte entre prefeitura, caixa econômica e ministério das cidades. Somos muito gratos pela contribuição do senador e de toda sua equipe, sempre pronta para ajudar”.

Cleiton reforçou ainda mais seu compromisso com a prefeita Juliana, “Com a conclusão aqui do Residencial Bela Vista, estaremos concentrando forças para concluir as 50 unidades habitacionais do Distrito de Itaporanga. Em nível de estado como deputado, em nível de assembleia legislativa nós faremos de tudo para ajudar , assim como fizemos aqui. Vamos trabalhar ações que possam estar contribuindo para que durante o mandato da prefeita Juliana o município possa estar recebendo muitas outras casas”.

Cleiton concluiu sua fala parabenizando cada um dos beneficiados e pediu para que façam bom uso, “Cuidem, pois foi executado com dinheiro público, dinheiro de vocês”.

A chave simbólica das 100 unidades habitacionais do Residencial Bela vista foi entregue para a senhora Lindinalva Guimarães dos Santos, também beneficiada.

Omégeni Ramos