Presidente da Assembleia destacou emendas dos deputados estaduais para a saúde

Na manhã desta sexta-feira (28), o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), participou da entrega de uma moderna ambulância para a rede municipal de saúde em São Miguel do Guaporé, na região da BR-429, adquirida com recursos de emendas do deputado estadual Adelino Follador (DEM).

Recebido pelo prefeito Cornélio Duarte (DEM), Maurão estava acompanhado do deputado federal, Marcos Rogério (DEM) e de Follador. Ele também participou da solenidade de entrega de votos de louvor a policiais militares lotados em municípios ao longo da rodovia, numa iniciativa do deputado estadual Jesuíno Boabaid (PMN).

“Reforçamos a saúde nos municípios, entregando essas ambulâncias. Ao mesmo tempo, eu e os demais deputados estaduais, temos destinando recursos para a compra de medicamentos, de material pênsil e outros equipamentos para reforçar a saúde nas cidades, permitindo o atendimento aos pacientes”, destacou Maurão.

A convite de Boabaid, Maurão participou na Câmara Municipal da solenidade de entrega de votos de louvor a policiais militares do Vale do Guaporé, que integram a 4ª Companhia de Policiamento de Fronteira.

“É um reconhecimento para os policiais que arriscam suas vidas para defender o cidadão, ainda mais aqui na região da fronteira internacional com a Bolívia. Todos os deputados estaduais aprovaram a concessão da honraria e estamos aqui para reafirmar nosso respeito, nosso compromisso e a nossa disposição em trabalhar em parceria com esta importante categoria profissional”, completou.