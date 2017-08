Os diretores da Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ entregaram na tarde desta terça-feira (01) para o empresário João Gonçalves, presidente da Associação Amigos de Jaru – AMJ, uma doação para a reforma do Hospital Municipal Sandoval de Araújo Dantas.

A reforma da unidade hospitalar começou na segunda quinzena do mês de junho e a previsão é que seja concluída em outubro desse ano. A obra é totalmente custeada pela iniciativa privada e os recursos captados pela Associação Amigos de Jaru.

O cheque no valor de 10 mil reais foi entregue pelos diretores, Francisco de Sá Sobreira (vice-presidente da ACIJ), Sóudilus Pereira (secretário geral), Júlio Cesar Santana (diretor financeiro), Rogério Freire (segundo vice-presidente) e Jefferson Luís (diretor de promoções e propaganda).

Os diretores destacaram que a reforma do hospital é uma causa de toda a sociedade jaruense e ainda que a entidade está disposta a ajudar sempre que necessário.

O empresário, João Gonçalves, agradeceu a colaboração e disse que a participação da ACIJ é essencial nessa nova etapa de transformação do município de Jaru.

Homenagem pelos 40 anos do Grupo IG

Na ocasião também foi entregue também a placa em homenagem pelos 40 anos do grupo em Rondônia. A homenagem é o reconhecimento da ACIJ, pelo trabalho realizado ao longo dessas quatro décadas. “Cada vez que o senhor avança, nos mostra que é possível e a sua contribuição não foi apenas com os colaboradores do grupo, mas com toda a sociedade.”, frisou Rogério Freire.

Gisele Pereira Virgilio