A riqueza da arte inca é uma das atrações do estande do Peru na Feira Internacional de Artesanato, Moda e Decoração que está acontecendo no Bingool Eventos em Porto Velho até o dia 13 deste mês.

O evento ocorre das 15 às 22 hs. O ingresso custa 6,00. Idoso e criança até dez anos paga meia entrada.

No espaço destinado ao país andino, o artesão peruano Fredy Medina expõe artesanato tradicional e contemporâneo com destaque para artes sacras e cusquenhos .

“Temos ainda calendários incas e CD de músicas andinas”, informa o expositor. Ele faz moldura das peças artísticas que adornam com brilho e cores o ambiente.

O seu mostruário é repleto de uma variedade de peças como bolsa, chaveiro, pulseira, porta níquel, pratos decorativos, mandalas, entre outros trabalhos artesanais.

Embora se destaque pela comercialização de sua vasta mercadoria, o estande do Peru faz sucesso na Mundial Art também pela questão cultural , sobretudo por resgatar a cultura inca.

Os artefatos usados pelos incas para uso cotidiano contavam com a ornamentação de imagens que faziam referência aos seus deuses.

As peças produzidas pelos incas também contavam com diversas formas geométricas e abstratas, além de desenhos de animais bastante estilizados.

Na sociedade inca, as mulheres faziam belos tecidos finos com desenhos e também tinha a produção de objetos de ouro.

Segundo Lemácia Muniz que coordena a Feira Internacional de Artesanato, Moda e Decoração, a divulgação da cultura dos países participantes é uma atração a mais para o consumidor que tem a oportunidade de adquirir produtos inéditos e conhecer as tradições de diferentes povos.

“Nosso evento é um encontro com a arte e cultura de diversos países e vários estados brasileiros”, define a empreendedora sobre a Mundial Art que é promovida pela Associação do Bem – Estar dos Artesões Cearenses.

João Albuquerque