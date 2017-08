A execução do projeto de combate às queimadas urbanas, desenvolvido pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, por meio da Curadoria do Meio Ambiente da Promotoria de Justiça de Cacoal, vem surtindo efeito positivo na redução dos focos de incêndio no município, conforme dados do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Dos registros efetuados pelo Grupamento de Bombeiros, constatou-se uma redução para 29 ocorrências em 2016, contra 100 ocorrências registradas em 2015 na Comarca de Cacoal, o que demonstra a eficácia do projeto.

O projeto intitulado “Todos no Combate às Queimadas Urbanas. Adote Essa Idéia, Seja Parceiro!”, tem sido executado desde 2011 na Comarca de Cacoal, sob a coordenação da Promotora de Justiça Valéria Giumelli Canestrini, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Cacoal/1ª Titularidade (Curadoria do Meio Ambiente), cujo principal objetivo é o combate à prática de queimadas urbanas.O projeto ainda está em execução durante o ano de 2017 e já há ações previstas para 2018.

Dentre as atividades já executadas, destacam-se a realização de audiências públicas estendidas a toda a comunidade; concursos sobre o tema envolvendo crianças e adolescentes das escolas urbanas da Comarca (frase, desenho e vídeos); noite cultural; reuniões com presidentes de Associações de Bairros e órgãos parceiros como Sedam, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Grupamento de Bombeiros e Polícia Militar, além de palestras nas escolas. Referidas atividades visam propagar a educação ambiental para a conscientização quanto aos malefícios das queimadas urbanas, buscando a modificação desse hábito e a melhora da qualidade do meio ambiente.