Na tarde desta quarta-feira (02), diretores da Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ, se reuniram com oficiais da Embaixada dos Estados Unidos.

Os oficiais estão na cidade para realizar uma palestra sobre emissão de vistos para o país norte-americano. Na ocasião, eles aproveitaram para saber mais sobre o potencial econômico do município, além conhecer o perfil de quem mora nessa região do estado.

De acordo com o gerente do departamento de fraude e investigações da Embaixada Americana no Brasil, Antônio Agnone, o objetivo da visita é facilitar e ajudar quem busca a emissão do visto. “Na maioria das vezes, o turista que busca o visto fica nervoso e não consegue passar as informações necessárias. Não queremos bloquear a entrada dos brasileiros nos estados unidos, mas ajudá-los a viajar”, destacou.

Sobre a ACIJ, o vice-presidente, Francisco de Sá Sobreira explicou que a entidade, além de representar a classe empresarial da região também realiza ações voltadas à comunidade.

Já sobre a economia, todos os diretores presentes na reunião, falaram da importância do município para o cenário estadual e nacional destacaram a produção de leite e carne como a principal fonte de renda do município. Mas também falaram do crescimento em outros setores.

“O município de Jaru, juntamente com as cidades de Theobroma, Governador Jorge Teixeira e Vale do Anari, formam uma microrregião com grande potencial econômico no agronegócio, principalmente voltada para a produção de gado e leite. Aqui, contamos com o maior frigorífico e laticínio do estado, com capacidade para abastecer o mercado nacional e ainda exportar sua produção”, disse o vice-presidente.

Francisco de Sá, ainda aproveitou e convidou os oficiais para que venham com mais tempo para conhecer o município e suas potencialidades.

A investigadora consular, Aline Cavalcante, disse que todas as informações levantadas serão encaminhadas à embaixada. “A intenção é estreitar os laços entre os dois países”, reiterou.

Participaram da reunião os diretores: vice-presidente da ACIJ, Francisco de Sá Sobreira, Sóudilus Pereira (secretário geral), Fernanda Felipe Santos (diretora comercial e de serviços), Jaqueline Araújo de Araújo (diretora financeira adjunta), Naíze Marcelino (conselheira fiscal), João Fernandes (conselheiro fiscal), Willian Alves Pereira (conselheiro fiscal), e Helissandro Kássio Amorim (conselheiro fiscal)

Gisele Pereira Virgilio