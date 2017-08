A Casa homenageou todos os pais servidores da assembleia e de todo o Estado

A Assembleia Legislativa de Rondônia realizou, na manhã desta segunda-feira (7) uma cerimônia para homenagear todos os pais trabalhadores da Casa Legislativa e os pais.

Em discurso, o presidente da Assembleia, Maurão de Carvalho (PMDB) agradeceu a todos os presentes e declarou: “nós sabemos como é importante o papel de um pai na família e de como cada um trabalha aqui dentro, para dar o melhor aos seus familiares”.

A chefe de gabinete do presidente, Irma Fogaça, também se pronunciou. “No meio de família não existe um pai ou uma mãe, mas os pais. A educação dos nossos filhos depende do casal e é importante comemorarmos essas datas para homenagear as pessoas que constroem o futuro de nossas crianças”, afirmou.

O presidente do sindicato da ALE, Rubens Luz Silva, falou da importância dos patriarcas para uma sociedade mais igualitária. “Hoje lutamos por direitos iguais e, nós, que também somos pilares da casa, somos extremamente importantes para que o futuro tenha uma sociedade mais justa e igualitária”.

Por fim, Maurão lembrou da Lei Maria da Penha, que hoje completa 11 anos. “Nós devemos lembrar dessa lei que mudou a vida de muitas mulheres no Brasil”, concluiu.