Segundo o parlamentar, entre 2014 e 2017 foram investidos cerca de R$ 10 milhões para a construção do Centec

O deputado Cleiton Roque (PSB) em seu pronunciamento na tarde desta terça-feira (8) no Plenário da Assembleia Legislativa, parabenizou o governo estadual pela conclusão do Instituto Abaitará, que agora passa a se chamar Centro Técnico Abaitará.

O parlamentar destacou o empenho do governador Confúcio Moura (PMDB) em resgatar a escola que iniciou no período do ex-governador Teixeirão e que, por falta de investimentos havia sido devolvida a Prefeitura de Pimenta Bueno.

Cleiton Roque salientou que desde que o governador Confúcio Moura (PMDB) assumiu, priorizou a educação e que retomou o patrimônio de Abaitará e que na segunda-feira, “com investimentos de cerca de R$10 milhões, é entregue para uso da população, educando, formando e mantendo o jovem no campo, com formação qualificada”.

O parlamentar elogiou a atuação de vários secretários de Estado que atuaram para que a Abaitará fosse concluída “como o diretor do DER, Ezequiel Neiva, o secretário George Braga (Sepog), o Valdo Alves (Seduc), a Sugesp e Casa Civil”, destacou.

Hoje, frisou Roque, o Centro Técnico Abaitará oferece aos mais de 300 alunos uma estrutura ampla e adequada à prática das atividades voltadas à agropecuária, com ênfase no desenvolvimento regional, avançando no processo de ensino e aprendizagem, evitando o êxodo rural, finalizou o deputado.