Em visita a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, a vereadora Cristiane Lopes (PP) cobrou do secretário Marden Negrão que sejam instalados os abrigos das paradas de ônibus onde há apenas as placas de sinalização. Cristiane Lopes recebeu denúncia dos usuários do transporte coletivo, da falta de abrigo na parada localizada na avenida Jorge Teixeira, entre Amazonas e Jacy Paraná na região Central de Porto Velho.

Todas as constatações feitas pela vereadora, entre elas a dificuldade de mães com crianças de colo, idosos e estudantes; e o auxílio dado pelos taxistas das proximidades, foram repassadas ao secretário. A situação acontece não apenas nesta parada de ônibus, mas em várias outras espalhadas pela cidade. “O usuário já está pagando caro pela passagem, andando em ônibus muitas vezes sem conforto, ainda tem que ficar no Sol e poeira, ou na chuva para esperar a condução”, ressalta Cristiane.

Em resposta, o secretário relatou que será feito a revitalização de 150 abrigos de concreto, que serão implantados em locais estratégicos, com grande fluxo de usuários do transporte coletivo, incluindo o da avenida Jorge Teixeira, entre Jacy Paraná e Amazonas.