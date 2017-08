O deputado Jean Oliveira ( PMDB) e o vereador Thiago Moreira (PSDB) entregaram um jogo de uniforme completo para o time de futebol Canarinho da linha 180 Norte no município de Santa Luzia do Oeste. Os uniformes foram entregues aos atletas do Canarinho no campo do Cajueiro, local onde o time participa de suas competições. O presidente do Canarinho, o atleta Dejair, agradeceu ao deputado Jean Oliveira e ao vereador Thiago pela colaboração dada.

O vereador Thiago Moreira de Santa Luzia do Oeste disse que há tempo mantém parceria com o deputado Jean Oliveira levando ao parlamentar demandas do seu município e sempre sendo atendido. “ Estávamos precisando desses uniformes, só temos que agradecer”, disse Fernando, um dos atletas do Canarinho.

“Fomos sempre atendidos pelo deputado, em quase todas as áreas como saúde, educação, recuperação e manutenção das estradas, bem como, melhorias na área urbana do município. O deputado nos ajudou mais uma vez colaborando com o esporte e juntos fornecemos o uniforme completo ao time para que os jogadores possam participar de suas competições”, disse Thiago.

Jean Oliveira, que tem um trabalho permanente de colaboração – via Assembleia Legislativa, Governo do Estado, etc – com a administração municipal de Santa Luzia do Oeste, disse que o esporte merece muito mais, merece incentivo de forma planejada, com projetos e programas esportivos que envolvam todo o município na participação das práticas esportivas, tanto como competição , como forma de lazer.

“Essa colaboração pequena, ajudando na aquisição do uniforme de futebol ao time Canarinho, é o início de um trabalho que pode ser ampliado, e assim, contribuir para o incentivo ao esporte no município de Santa Luzia do Oeste. O esporte forma, educa e sociabiliza a criança, o jovem e o adulto, os levando a uma convivência social saudável, responsável e produtiva. Sempre vamos incentivar o esporte quando podermos”, disse Jean Oliveira.

Assessoria de Imprensa – Dep. Jean Oliveira