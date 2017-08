O parlamentar afirmou ser um absurdo retirarem os populares de lá, após tantos anos de ocupação

O deputado Lazinho da Fetagro (PT) discursou, em sessão na tarde desta terça-feira (6) quanto à situação dos moradores da Gleba Cuniã, que poderão ser retirados da região por ter virado uma Área de Preservação Permanente (APP).

Segundo o parlamentar, é um absurdo que os moradores sejam retirados sem que antes, haja uma discussão onde eles serão relocados. “Muitos são agricultores que estão lá há mais de 15 anos e terão suas famílias jogadas na rua sem qualquer conversa”, afirmou.

Ainda de acordo com o deputado, é injusto com os pequenos agricultores que moram na gleba a formação da APP, após tantos anos de ocupação no local. “Não se pode esperar que a agricultura familiar aumente se, sem qualquer conversa, o governo tire os moradores de lá”, ressaltou.

Por fim, o parlamentar falou sobre a Lei Maria da Penha, que completou 11 anos na última segunda-feira (7). “Nós já enviamos diversos projetos para ajudar as mulheres. Desde que essa lei foi criada, certamente ajudou muito as mulheres de nosso país”, concluiu Lazinho.

