O vice-prefeito de Porto Velho, Edgar Tonial, recebeu na tarde de segunda-feira (7) o presidente da maior empresa estatal fabricante de maquinas pesadas da China Xugong Group Construction Machinery (XCMG), Yansong Wang. Ele estava acompanhado do secretário e diretor comercial da XCMG Brasil, Tian Dong e do empresário Fernando Flores, representante da marca em Rondônia.

Conforme o vice-prefeito, “foi uma visita muito proveitosa porque teve a oportunidade de conhecer melhor o grupo chinês que vem dominando o mercado mundial de máquinas pesadas, os produtos que fabricam e ao mesmo tempo fazer com que eles conheçam as potencialidades econômicas e de desenvolvimento do município”.

Tonial destacou que Rondônia é um dos maiores produtores de gado, um dos principais produtores de café, o 3º produtor de cacau, o 4º em leite e conta com 21 frigoríficos. Além disso, está localizado na hidrovia do Madeira e possui estrutura de portos, dentre outros itens mencionados e que estão atraindo cada vez mais investidores.

Wang apresentou um vídeo que mostra o avanço do grupo no mundo inteiro, tipos de produtos fabricados e a XCMG Brasil, com sede em Pouso Alegre (MG), inaugurada em junho de 2014, que gera mais de 300 empregos diretos. “Tenho total confiança na economia de Rondônia e de Porto Velho. Por isso queremos participar ainda mais do desenvolvimento do Estado e da Capital, pois já temos uma concessionária na região”, afirmou.

O megaempresário agradeceu a receptividade e convidou Edgar do Boi a visitar a China junto com empresários de Porto Velho, onde poderão apresentar projetos para atrair novos investimentos para alavancar o desenvolvimento do município.