O veículo “Expresso” terá pontos de embarque e desembarque específicos e vai reduzir a viagem em até 30 minutos

Fazendo parte das implementações que visam tornar mais eficiente o transporte coletivo de Porto Velho, a partir desta segunda-feira (14), começa a circular a linha “Expresso Esperança”. O veículo vai circular na rota do “Esperança da Comunidade”, porém só vai parar para embarque e desembarque, nos pontos identificados com a placa: “Expresso Embarque e Desembarque”.

Além das paradas específicas, o Expresso terá balões somente nos horários de pico, das 6h às 6h30 da manhã no sentido bairro-centro; e das 17h45 às 18h30 no sentido centro-bairro. Desta forma vai reduzir o tempo de viagem em cerca de meia hora, facilitando a rotina dos usuários que pretendem chegar mais cedo em seus compromissos.

A linha Esperança da Comunidade foi escolhida para ser o piloto desse projeto de linhas expressas e os seus pontos de embarque e desembarque foram delimitados a partir dos locais em que há maior concentração de passageiros: escolas, postos de saúde ou órgãos públicos.

“Com a redução do tempo de viagem, para cerca de meia hora, acreditamos que esse projeto venha atender a grande expectativa da população que sonha com um transporte coletivo mais rápido”, comenta Elizabete Barufadi, diretora executiva do Consórcio SIM.

Ela ainda ressalta que este projeto piloto, “é apenas o começo das propostas em estudo que visam levar muito mais comodidade aos passageiros e garantir um serviço público cada vez mais eficiente”.