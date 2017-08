De 7 a 10 de setembro em Machadinho do Oeste vai ocorrer o Festival de Praia 2017, o tradicional evento será realizado no Balneário São José, palco da 27ª edição do Concurso Garota Cachoeira Estadual com a participação de belas candidatas representando vários municípios do estado, e da etapa de abertura do Estadual de Motocross com provas nas categorias Importada Pró, Importada MX3 e Novatos, Nacional Pró, Nacional MX3 e Novatos, Júnior e Feminina Mirim. Também serão promovidos o torneio de futebol de areia e de vôlei de areia.

A realização do Festival de Praia de Machadinho é da prefeitura municipal com apoio do governo do Estado através da Sejucel, do deputado estadual Ezequiel Júnior, e de parte do comércio regional, a etapa de Motocros que vai distribuir R$ 9.100,00 em premiações será realizada em parceria com a Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia – Limero.

As atrações musicais que vão animar o público nas praias de agua doce da Cachoeira São José já foram definidas e divulgadas pela organização do evento. Confirmadas as presenças do cantor Gabriel Parada, Morenos do Norte, os Feras do Forró e D’Souza e Monteiro.

A prefeitura espera com o evento fomentar o vetor turístico que beneficia a cidade de Machadinho do Oeste com os visitantes frequentadores de balneários e da pesca. Além da Cachoeira São José, Machadinho ostenta belas cachoeiras no distrito de Dois de Novembro, outro ponto muito visitado por turistas de todo o estado.

O prefeito Leomar Patrício (PHS) disse que a expectativa em torno da realização do Festival de Praia é grande, o comércio da cidade e a rede hoteleira já se prepara para um grande evento este ano e a administração está confiante que haverá a presença de um grande público, e para isso a cidade estará sendo preparada para receber os turistas, a fim de mostrar mais uma vez o potencial turístico de Machadinho.

O deputado Ezequiel Júnior reforçou a animação do prefeito salientando que o evento turístico tradicional do Festival de Praia deve ser abraçado pelo poder público, empresariado e a população em geral para levar a mensagem positiva do município de Machadinho do Oeste. Informações sobre o evento podem ser adquiridas pelo celular número (69) 98406-0898.