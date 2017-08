Deputado Léo Moraes se reuniu com os permissionários que trabalham na Rodoviária de Porto Velho para anunciar a diminuição no valor do aluguel das lojas.

Segundo os lojistas, o preço cobrado era acima do que o imóvel valia, devido as condições precárias de infraestrutura do terminal rodoviário.

“Conseguimos diminuir 30% o valor do aluguel das lojas. Não é justo cobrar um valor exorbitante sem que nenhum suporte e estrutura sejam dados a esses trabalhadores.” Explicou Léo

Além da diminuição do aluguel, a proposta do parlamentar é trabalhar para continuar trabalhando para que a Rodoviária seja reformada. “Precisamos melhorar o ambiente, fazer reparos nos banheiros, climatizar o local, entre outros benefícios para oferecer mais conforto aos funcionários e passageiros e, conseqüentemente aquecer o comércio local. E essa é a nossa meta.” Concluiu o deputado.