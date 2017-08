A deputada federal Mariana Carvalho (PSDB – RO) foi surpreendida na manhã deste domingo, 13, ao desembarcar no Aeroporto Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho.

Procedente de Brasília, a parlamentar foi recepcionada por um grupo de pessoas que foi lhe saudar pelo seu posicionamento contra a corrupção no Brasil.

“Com faixas e palavras de incentivo, os participantes da recepção elogiavam a atuação da congressista que vem se destacando nacionalmente pela postura combativa contra a corrupção no Brasil”.

Segunda secretária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, Mariana Carvalho ganhou espaço nobre na mídia nacional pelo seu papel nas sessões históricas realizadas para definir o futuro do governo Temer.

Coube à tucana, a leitura da denúncia do Ministério Público contra o presidente da República. Por se tratar do chefe da Nação, para que o Supremo Tribunal Federal (STF) prosseguisse com a análise da acusação seria preciso que a Câmara autorizasse a denúncia.

Mariana Carvalho foi responsável também pela leitura em plenário do parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) que recomendava a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer.

No momento da votação, o gesto da parlamentar ganhou repercussão pelo discurso inflamado que fez para justificar o seu posicionamento pela continuidade das investigações do chefe do Executivo.

“Pela minha história e minha convicção, sou a favor que todas as pessoas sejam tratadas iguais, conforme a lei e a nossa Constituição Federal” declarou a parlamentar, acrescentando ser a favor das investigações.

“Quero um país longe da corrupção com ética e muito respeito aos brasileiros. Por isso, sou contra a esse relatório que rejeita a aceitação da denúncia”, concluiu a jovem deputada que devido a sua postura em defesa da transparência ganhou admiradores em todo o Brasil.