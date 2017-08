Recursos serão investidos na compra de tubos armicos e para investimentos no distrito

O deputado Cleiton Roque (PSB) acompanhou o prefeito de Espigão do Oeste, Nilton Caetano (PP), seu vice Waltinho Lara (PSDB) e o vereador Joveci do Pacarana (PSDB) em agenda realizada no Distrito de Pacarana na manhã de sábado (12).

Na Escola Estadual de Ensino Fundamental Tancredo de Almeida Neves foi realizada reunião conduzida pela Coordenadora de Planejamento e Orçamento, Valdineia Vaz Lara, com a presença de vereadores, equipe de secretários e comunidade para discutir o Plano Plurianual (PPA) 2018/2021 de Espigão. Cleiton Roque ao fazer uso da palavra, garantiu estar disponibilizando, através de emenda parlamentar individual, recurso no valor de R$ 600 mil para atender o município.

O parlamentar destacou que R$ 200 mil serão para a aquisição de tubos armcos, sendo R$ 100 mil para atender ao pedido do vereador Joveci do Pacarana e R$ 100 mil atendendo ao pedido do vereador Genezio Mateus (DEM). “O vereador Joveci e o prefeito Nilton, juntamente com a comunidade irão definir a prioridade aqui no distrito para aplicação dos R$ 400 mil”.

O prefeito Nilton agradeceu ao parlamentar, “Nosso município está muito grato pela sua participação na nossa administração, sempre trazendo benefícios”.

Segundo o vereador Joveci “a comunidade do distrito de Pacarana sofre muito há tempos e tenho certeza que com esse apoio, que estamos tendo do deputado Cleiton, vamos mudar essa página. É um deputado que não será esquecido”.

O vice-líder do governo na Assembleia Legislativa parabenizou a administração, “Espigão está de parabéns com essa união, todos os vereadores trabalhando com o prefeito para o melhor do município. Podem contar com meu apoio”, afirmou Cleiton.

Saindo do distrito de Pacarana, o deputado se deslocou até a Linha 76, Setor Dimba, zona Rural do município de Pimenta Bueno e participou de reunião na Associação dos Pequenos Agricultores Rurais do Projeto Assentamento Ribeirão Grande-Apapargra, onde ouviu as demandas expostas pelos produtores e falou das ações desenvolvidas a favor dos mesmos.