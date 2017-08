Parcerias com as escolas e as comunidades fortalecem as ações e aumentam as esperanças dos estudantes

O Projeto Superação, por meio do qual a Prefeitura de Porto Velho disponibiliza aulões aos finais de semana em diversas áreas do conhecimento, contemplou no último sábado alunos da escola Ulysses Guimarães, no bairro Jardim Santana, zona Leste da cidade. O objetivo é levar a comunidade estudantil um incentivo a mais e facilitar o processo de ensino e aprendizagem, permitindo que os alunos ingressem em uma instituição de nível superior.

A coordenação do projeto informa que parcerias importantes com as escolas e as comunidades fortalecem as ações e aumentam as esperanças dos estudantes que não podem pagar um cursinho particular. O aulão teve duração de 6 horas. Iniciou as 16 horas e terminou as 22 horas. Os professores se revezaram durante as aulas. Eulisson Nogueira e Aristóteles (literatura) foram os primeiros a trabalhar com a turma, seguidos de Vera Lúcia e Edneia Damasceno (geografia do Brasil e espanhol).

A professora Rose Vital ministrou história do Brasil, Maurício Malta e Francisco José (matemática e produção de texto) juntos com a professora Regina Alves (biologia) encerraram o aulão. A diretora Regina Cláudia Ramos e o vice-diretor Valdeci Santos não só abriram as portas da escola, como também convidaram a comunidade a participar.

“Poder contar com a parceria da Secretaria Municipal de Educação (Semed) é muito importante e necessária. Necessária porque compartilhamos a educação dos mesmos jovens e adultos e importante porque temos o dever de atender às expectativas da comunidade”, enfatizou Regina Cláudia.

Para a supervisora do Projeto Superação, Rosimara Vital, “a formação de parcerias entre o município, as escolas públicas e as comunidades, resulta na melhoria da aprendizagem e do aumento do nível de escolaridade dos moradores de Porto Velho”, observou.

Alunos dos polos Vôo da Juriti, Pedro Batalha, Tucumã e Nossa Senhora de Fátima também se fizeram presentes, o que valorizou ainda mais as aulas. Novos aulões e novas parcerias estão previstas. No próximo sábado o projeto será realizado no distrito de Jaci Paraná. Informações podem ser obtidas através do e-mail prevestpvh@gamil.com, no site da prefeitura e nas redes sociais