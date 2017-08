Já saiu o resultado do concurso 1959 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (16/08). O prêmio está acumulado e é estimado em R$ 7 milhões. As dezenas sorteadas foram: 08-21-27-35-43-56.

A quina teve 94 acertadores, que vão receber cada um o prêmio de R$ 19.568,67. Já a quadra teve 4.639 apostas vencedoras. Cada um desses sortudos irá receber R$ 566,45.

Como jogar

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser realizada em qualquer lotérica do país. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas até as 19h do dia do sorteio. Para jogar na Mega-Sena, basta marcar de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. Ganha quem tiver quatro, cinco ou seis acertos.

Para a aposta simples, de apenas seis números, a probabilidade de ganhar é 1 em 50 milhões, mais precisamente de 1 em 50.063.860. Já para a aposta máxima, de 15 números, com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acerto é de 1 em 10 mil.