A decisão de jogar pelo Barcelona já está tomada, e Phillipe Coutinho não pretende mais vestir a camisa do Liverpool. É o que garante o jornal “Mundo Deportivo”. Segundo a publicação catalã, o camisa 10 já comunicou seus planos de transferência ao treinador Jürgen Klopp e, com o fechamento da janela próximo, depende agora de um acerto financeiro entre os dirigentes espanhóis e ingleses. Coutinho acredita ainda que a mudança para o Barça contribuirá positivamente para sua participação na Copa do Mundo de 2018.