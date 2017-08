Ação já resultou em melhorias para os estudantes do período noturno que moram na margem esquerda do Rio Madeira

Com objetivo de melhorar a qualidade do transporte coletivo e o atendimento aos usuários do setor, a prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Semtran), realiza desde o último dia 14 de agosto a Operação Fiscal Embarcado.

Durante a operação, os fiscais da Semtran devidamente identificados e uniformizados circulam como passageiros acompanhando todo trajeto dos coletivos. Eles verificam horários de saída dos terminais, limpeza dos veículos, postura de motoristas e cobradores, além de ouvir os usuários e sentir suas dificuldades.

O trabalho já resultou em melhorias para os estudantes do período noturno das Escolas Carmela Dutra e Castelo Branco que moram no Conjunto Habitacional Vila do DNIT, na margem esquerda do Rio Madeira. “Tivemos que readequar os horários dos coletivos que atendem aqueles moradores, pois quando os estudantes saíam da aula, por volta das 22h10min, não havia mais ônibus para retornarem às suas casas, o que gerava muitos transtornos”, explicou o gerente de estudos e planejamento de transporte da Semtran, João Luiz de Souza.

Ainda de acordo com Souza, a readequação das ordens de serviço era necessária, pois “os alunos agora sentem-se mais seguros e o transporte coletivo fica mais perto da sua missão”. Ele acrescentou que a operação vai acontecer rotineiramente, pois a determinação do prefeito dr Hildon Chaves é fazer todos os ajustes necessários para que o atendimento à população seja cada vez melhor.