O resultado final da prova objetiva do Programa de Prestação Voluntária de Serviço Administrativo realizada no dia 13 de agosto foi divulgado nesta segunda-feira (21) pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec).

A lista que pode ser acessada no site oficial do concurso contém o número de inscrição, nome do candidato e nota final. O documento traz os convocados para inspeção de saúde a ser realizada até o dia 23 de agosto.

O processo inclui a fase do exame médico também de caráter eliminatório e ou classificatório. Essa última etapa será realizada na sede das Juntas Militares de Saúde da PM/RO, em Porto Velho e nos municípios de Ji- Paraná e Vilhena.

Os candidatos convocados deverão apresentar no dia da inspeção de saúde, hemograma completo, glicemia e creatinina.

De acordo com a organização, 5.641 candidatos fizeram a prova para um total de 200 vagas. A banca organizadora do certame registrou abstenção de 1.093 candidatos. As provas foram aplicadas Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena.

De acordo com o gerente de Integração Policial e Fronteiras da Sesdec, coronel PM André Luiz Glanert, os candidatos aprovados e não convocados devem estar atentos, pois poderão ser convocados para a substituição de algum candidato eliminado na inspeção de saúde. “Vale salientar que o edital é valido por um ano”, destacou o coronel.