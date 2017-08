O Departamento de Arrecadação e Tributação de Jaru (DAT), comunica a todos os proprietários de imóveis rurais, que a Receita Federal já liberou o programa da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), referente ao exercício de 2017. O prazo para entrega é até 29 de setembro.

Ainda de acordo com o DAT, o município de Jaru está conveniado com a receita, para delegação das atribuições de fiscalização, inclusive para o lançamento dos créditos tributários e de cobrança do ITR.

Contudo, o departamento recomenda que todas as informações apresentadas nas declarações do ITR, reflitam a realidade do imóvel, no que se referem ao uso da área, valores das benfeitorias e da terra nua.