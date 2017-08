Haverá lançamento do livro “Pequeno Ensaio sobre as Lendas Folclore de Rondônia”, de autoria do professor Abnael Machado

O Dia do Folclore brasileiro será comemorado em grande estilo pela prefeitura de Porto Velho nesta terça-feira (22), quando é celebrada a data. Haverá lançamento de livro, exposição de artes plásticas e apresentação do coral da Escola Municipal de Música Jorge Andrade, entre outras atrações. O Mercado Cultural, em frente ao Palácio Presidente Vargas, será o palco das comemorações.

Presidente da Fundação Cultural de Porto Velho e responsável pela programação, Antônio Ocampo Fernandes disse que a data não deve apenas ser lembrada, “mas também celebrada, por conta da sua importância para valorização dos personagens e das histórias do nosso folclore, que deve ser passada às novas gerações”.

Logo na abertura oficial das comemorações, a partir das 20 horas, será feito o lançamento do livro “Pequeno Ensaio sobre as Lendas Folclore de Rondônia”, de autoria do professor e historiador Abnael Machado de Lima, que é membro fundador da Academia de Letras de Rondônia. A exposição de artes terá obras assinadas pela artista plástica Lu Silva.

Livro

“Pequeno Ensaio sobre as Lendas Folclore de Rondônia” narra histórias curiosas do candomblé, rezas, ditos populares e contos. Fala também da rivalidade que existia entre os Cutubas e Peles Curtas, as duas principais correntes políticas que existiam nas décadas de 50 e 60, entre outros assuntos que fazem parte da história de Porto Velho.

O livro será distribuído nas escolas públicas e bibliotecas da cidade para servir de fonte de pesquisas aos estudantes. O professor Abnael Machado doou os direitos autorais para a prefeitura e o livro não poderá ser comercializado.

Data

Em 22 de agosto de 1965, o Congresso Nacional oficializou a data como Dia do Folclore Brasileiro, com objetivo de preservar e dar mais importância a riqueza cultural do País.