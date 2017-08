Na manhã desta segunda-feira (21/08), em Porto Velho capital do Estado de Rondônia, o Prefeito de Rolim de Moura RO, Luizão do Trento (PSDB), assinou o convênio no valor de R$ 300 mil reais para manutenção das vias públicas do município.

O recurso é fruto da emenda parlamentar dos deputados estaduais Laerte Gomes, Jean de Oliveira e Só na Bença.

De acordo com o Prefeito, os deputados estão ajudando na manutenção das vias públicas com recursos, beneficiando os rolimourenses. “Eu sempre falo que não vejo sigla partidária e sim a união de todos por uma Rolim de Moura melhor”, finalizou o Prefeito Luizão.