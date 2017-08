O deputado estadual Cleiton Roque (PSB), participou durante a manhã desta quarta-feira (23) de solenidade de entrega de duas caminhonetes para agências do Idaron no interior, sendo uma no município de Pimenta Bueno e outra em Espigão do Oeste.

O parlamentar destacou a importância da regional Pimenta Bueno, “Essa regional é responsável por sete municípios e vamos trabalhar ainda mais para fortalecer ela, dar mais condições. Sabemos das dificuldades enfrentadas. Todos os servidores são merecedores de elogios pelos trabalhos desenvolvidos e se pegarmos gráficos dos últimos dez anos podemos ver o crescimento do rebanho bobino, por exemplo. Avanços que teve a participação efetiva da agência e seus valorosos profissionais”.

Roque enfatizou a parceria da assembleia legislativa, “Essa conquista teve a participação dos 24 deputados que aprovaram lei para utilização de recurso do Fundo Estadual de Sanidade Animal (Fesa). Nosso desafio em parceria com o governo do estado é dar ainda mais condições”.

Jader Plaça que é supervisor da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia, regional Pimenta Bueno (Idaron) agradeceu ao deputado Cleiton Roque e demais deputados pela aprovação da lei, “Além da aquisição dessas caminhonetes, pretendemos trocar nossas mobílias e equipamentos de informática para dar melhores condições aos nossos servidores e usuários da agência”.

No município de Espigão do Oeste o prefeito Nilton Caeteno (PP), agradeceu a parceria do deputado Cleiton Roque, “É um deputado que está presente, precisamos de todos os deputados e seremos gratos a todos”.

Em seus respectivos municípios, a solenidades de entrega das caminhonetes contou com a presença de autoridades políticas, servidores das agências, comunidade e imprensa local.

Omégeni Ramos