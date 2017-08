Presidente da Assembleia se reuniu com empresários que ampliam negócios no interior

A força produtiva do agronegócio de Rondônia, com sua grande capacidade de expansão e de modernização, levou a empresa Case IH Agriculture a apostar na expansão de suas filiais de revenda de máquinas agrícolas, oferecendo tecnologia para se produzir mais, com menos custos.

Defensor dessa expansão do agronegócio em Rondônia, por entender a sua importância para a nossa economia, o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), se reuniu com Ely Valença e Rafael Queiroz, representantes da empresa que vai inaugurar uma nova loja em Cerejeiras, no Cone Sul do Estado.

“Isso mostra a pujança do agronegócio em Rondônia, com as empresas ligadas ao setor investindo, acreditando na nossa capacidade produtiva, e ao mesmo tempo oferecendo a quem produz a oportunidade de adquirir máquinas mais modernas, através de financiamentos, permitindo aquecer ainda mais o setor”, observou Maurão.

Além da nova unidade em Cerejeiras, a empresa estuda implantar uma em São Miguel do Guaporé. Porto Velho, Ariquemes, Cacoal e Vilhena já contam com revendas da Case IH.

A Case IH é uma das líderes em colhedoras e colheitadeiras no mundo. A empresa existe há 175 anos e sempre tem trazido inovações ao mercado. A última delas é o trator autônomo, cujo protótipo já foi apresentado, e trabalha com controle à distância, via tablet ou smartfone e também realiza algumas tarefas por conta própria.