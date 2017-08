A Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ realiza na próxima sexta-feira (25) o primeiro sorteio da promoção “Sorte Grande 2017”.

Os clientes que compraram nas empresas cadastradas na promoção garantiram cupons e podem ganhar uma motocicleta Honda Start 0 km.

O sorteio acontece ás 16 horas na sede da ACIJ, localizada na Rua Florianópolis em frente à Caixa Econômica Federal.

Promoção Sorte Grande

A promoção foi dividida em três sorteios, no mês dos pais, dias das crianças e no final do ano.

Já no dias das crianças, 12 de outubro os pequenos concorrerão a cerca de R$ 4.500,00 em brinquedos, e de acordo com o regulamento podem participar crianças de até 12 anos de idade.

E no fim do ano, no dia 29 de dezembro, os clientes concorrem uma a mobília completa, além de uma motocicleta Yamaha Factor I 125 CC e um Fiat, ARGO o lançamento da FIAT 2017.

Giselle Virgílio