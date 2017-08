As obras de construção da ponte sobre o rio Madeira, no distrito de Abunã, em Porto Velho, interligando Rondônia e Acre via BR 364, deverão ser concluídas até o final de 2018. A informação é dos representantes da empresa que executa os serviços, Caio Pedro Fischer e Cleyder Bondan Razzini, durante reunião com o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB)

Com 1.084 metros de extensão, a ponte está com cerca de 60% das obras concluídas, ao custo de R$ 128 milhões. Os serviços começaram no final de 2014.

“É uma obra muito importante para Rondônia e, principalmente para o vizinho Acre, que não mais dependerá de uma balsa para a travessia do rio Madeira. Nesta época, por exemplo, cruzar o rio está muito demorado e prejudicando aos motoristas”, explicou Maurão.

Caio Fischer disse que a empresa está trabalhando em dois turnos, aproveitando essa época de seca. “Estamos num ritmo intenso de trabalho, já que o rio diminuiu com a estiagem. Nossa meta é entregarmos a obra pronta, com as cabeceiras dos dois lados feitas”, completou.