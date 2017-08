Na homenagem haverá salva de palmas, entrega de certificados, sorteios de brindes, palestra e apresentação cultural

A prefeitura de Porto Velho vai comemorar o Dia Nacional do Profissional de Educação Física, celebrado em 1º de setembro, com várias homenagens aos servidores municipais que atuam na área. Haverá entrega de certificados, sorteio de brindes e palestra sobre hábitos saudáveis, entre outras atividades.

A ideia de homenagear os professores de educação física lotados nos quadros da prefeitura partiu da Secretaria Municipal de Educação (Semed) por meio da Divisão de Educação Física e Cultura Escolar (DEFCE). “Essa homenagem será caracterizada com salvas de palmas, entrega de certificados, sorteios de brindes, coffe break e uma palestra com o médico nutrólogo Matheus Basso. Ele é filho de uma professora de educação física que trabalha na rede municipal e vai falar sobre hábitos saudáveis”, disse o gerente da Divisão, Eli Lima Bezerra.

Lima avalia que a presença desses profissionais nas escolas municipais, responsáveis pela educação básica, é de fundamental importância. “São eles que dão a base às nossas crianças para que sejam adultos mais sadios e não sedentários, para que lá na frente, o município não tenha que gastar tanto com a saúde dessas pessoas”, afirmou. Ele acrescentou que o melhor remédio ainda é a prevenção.

O evento será realizado no Teatro Banzeiros, das 8h às 11h45. A intenção é reunir os 210 profissionais da rede municipal de ensino, mas nem todos poderão comparecer pois estarão em atividades nas escolas. A programação ainda terá apresentação cultural, dinâmica de grupo, espaço para perguntas após a palestra com o nutrólogo e vai encerrar com sorteio de brindes.

Fonte: Comdecom