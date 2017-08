Estudantes de Administração, Direito, Engenharia Civil, Informática e Jornalismo poderão se inscrever no concurso de estágio do Ministério Público Federal em Rondônia (MPF/RO). Poderão participar do processo seletivo somente os alunos devidamente matriculados e com frequência regular em curso de educação superior, nas instituições de ensino credenciadas, em conformidade com os convênios firmados com o MPF/RO.

A pré-inscrição pode ser feita no site do órgão e os candidatos deverão confirmar a inscrição na sede das unidades do Ministério Público até 21 de setembro. Na ocasião da confirmação de inscrição, o MPF/RO receberá (de forma facultativa) de cada candidato um pacote de fraldas, que será doado a instituições sociais sem fins lucrativos. O estágio é de quatro horas diárias e conta com bolsa de 850 reais e sete reais de auxílio-transporte por dia estagiado.

A prova está marcada para o dia 15 de outubro. Os locais de prova serão divulgados no site de inscrição até uma semana antes da aplicação da prova. Os candidatos podem disputar as vagas de ampla concorrência, de cotas para pessoas com deficiência ou de cotas para pessoas integrantes de minorias étnico-raciais. Serão formados três tipos de cadastros de reserva, um para cada grupo de concorrência.

Para Porto Velho, são oferecidas vagas para o curso de Direito e cadastro de reserva para os cursos de Administração, Direito, Engenharia Civil, Informática e Jornalismo. Já para Ji-Paraná e Vilhena, o estágio é apenas para o curso de Direito.

O MPF/RO em Porto Velho está localizado na Rua José Camacho, 3307, bairro Embratel. Em Ji-Paraná a unidade fica na Rua Presidente Vargas, 925, 1º andar, Centro. O endereço da unidade em Vilhena é na avenida Major Amarante, 4040, 3º andar (prédio da TV Color), Centro. Para mais informações veja o edital.