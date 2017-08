Elisabete Silva Borges, vice-diretora na escola, mostrou para o deputado as obras que estão sendo executadas com recurso do Programa de Apoio Financeiro – Proaf Adicional

O deputado estadual Cleiton Roque (PSB), em agenda no município de Cacoal, durante a tarde desta quinta-feira (24), visitou a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, localizada no bairro Teixeirão.

Elisabete Silva Borges, vice-diretora na escola, mostrou para o deputado as obras que estão sendo executadas com recurso do Programa de Apoio Financeiro – Proaf Adicional.

De acordo com o vice-líder do governo na assembleia legislativa, “Somente o recurso do Proaf não vai resolver o problema dessa escola. É preciso melhorar essa infraestrutura, pois no momento, estas condições, tanto para educador e aluno, não são dignas”.

Roque ligou na frente da vice-diretora para o secretário estadual de Educação (Seduc), Valdo Alves, e será agendada uma visita urgente na escola, “Precisamos, juntos, buscar alternativas para melhorar essa infraestrutura, pois do jeito que tá, não pode ficar”.

O deputado concluiu, “Temos que cuidar dos nossos profissionais da educação e alunos. Melhorar essa infraestrutura já será um começo”.

Na escola, os dois pavilhões em reforma estão com salas de aula sem janelas, sem arcondicionado, algumas sem ventilador e forros com madeiramento danificado.