Ao participar na manhã desta sexta-feira (25) da solenidade de inauguração de um shopping em Cacoal, o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB) destacou a geração de empregos e a abertura de novas oportunidades de negócios, com o empreendimento.

“Quem investe, abre novos postos de trabalho. Mas, quando se faz um empreendimento com esse tamanho, é uma prova de que a confiança no retorno é grande. Ou seja, Rondônia está crescendo e os empresários apostando cada vez mais no Estado”, destacou o presidente.

Maurão estava acompanhado do governador Confúcio Moura (PMDB), do senador Valdir Raupp (PMDB), do deputado federal Nilton Capixaba (PTB), do deputado estadual Cleiton Roque (PSB), da prefeita Glaucione Rodrigues (PMDB), vereadores e demais autoridades, que foram recebidos pelo empresário Ivan Caramori, que investiu no shopping.

A obra, com 30 mil metros quadrados, abriga três salas de cinema, praça de alimentação, lojas e amplo estacionamento coberto, entre outros atrativos, gerando cerca de 600 empregos diretos nas lojas e na administração e manutenção do shopping.

Confúcio disse que “investimento atrai investimento. É um negócio puxando o outro, a cidade prosperando e Rondônia mostrando a sua força”.

O presidente Maurão reforçou que o novo negócio comprova que Rondônia, ao contrário da maioria dos Estados brasileiros, está em franca expansão. “Não sentimos efeito da crise, pelo contrário, o momento nosso é de crescimento e de uma economia cada vez mais forte e competitiva”, finalizou.