“O que destrói o ser humano? Política sem princípios, prazer sem compromisso, riqueza sem trabalho, sabedoria sem caráter, negócios sem moral, ciência sem humanidade e oração sem caridade.” MAHATMA GANDHI (1869/1948), foi o idealizador e fundador do moderno Estado indiano. Inspirou ativistas democráticos e antirracistas, como Nelson Mandela e Martin Luther King Jr.

CENTRO TRISTE

Os camelôs portovelhenses são mais fortes do que a lei. É triste ver a realidade do centro da capital rondoniense. Apesar dos esforços e das promessas da prefeitura nessa nova gestão, praticamente nada mudou no cenário. O comércio ambulante continua (com a participação de moradores de rua) dominando a região central, ocupando passeios públicos (calçadas), praças e demais logradouros. A legislação que regulamenta o uso do solo e que impede a venda de produtos contrabandeados e da pirataria (além de comidas sem autorização da vigilância sanitária) não é levada a sério. Assim, fica difícil acreditar que a prefeitura vá, um dia, devolver os espaços públicos ocupados à população e (vá lá!) aos “turistas”.

PRIVATIZAÇÕES

E nessa onda o governo pretende colocar até a Casa da Moeda. Imprimir dinheiro já não é um bom negócio. O dinheiro de plástico tirou um bocado de serviço da nossa Casa da Moeda, sem falar que o filé dessa atividade eram os chamados papéis de segurança, mercado que definhou com a eletrônica desempenhando esse papel, literalmente.

FAVORITO

Estudo divulgado pela Kantar TNS revelou que os pais brasileiros são os que mais leem notícias nas redes sociais: 58% deles acessam jornais e revistas on-line por uma média de 55 minutos, enquanto 34% fazem o mesmo off-line. A pesquisa entrevistou 465 homens, pais de jovens com até 16 anos, e mostrou que o Facebook é o favorito de 93%, seguido pelo Instagram, com 46%, e o Twitter, com 44%.

ELEIÇÕES 2018

Faltando um pouco mais de um ano para as eleições duas realidades saltam aos olhos: todos os nomes mais falados para participar da disputa ao governo rondoniense estão enrolados em investigações criminais por práticas de corrupção e até sonegação fiscal. Há uma exceção: Expedito Júnior, que está com ficha totalmente limpa.

Se a campanha do próximo ano for – como se espera – mais modesta esses políticos terão dificuldade em mudar o nível de rejeição através do marketing principalmente pela falta de dinheiro para contratar as estrelas do setor. Terão de se contentar com novatos ou inexperientes na comunicação política.

REALIDADE SOMBRIA

Até o presente momento ninguém pode afirmar quem está verdadeiramente preparado para disputar a sucessão estadual em 2018. Pior ainda: ninguém conhece os motivos pelos quais os pretendentes cogitados para a disputa querem governar o estado de Rondônia. E diante dessa constatação não há como negar: a realidade sombria que acomete esse jovem estado nos segmentos mais importantes; como Saúde, Segurança, Geração de Empregos, Educação e Transportes não tem garantias de que vá mudar com o resultado eleitoral do próximo ano.

RECESSÃO

A propaganda custeada com o dinheiro público faz de tudo para vender uma imagem falsa, como se Rondônia não estivesse impactada pela recessão atual do país. Nem os empresários do setor (dominados pelo sentimento de apoio ao governo) abordam as consequências deletérias da falta de programas de industrialização do estado, um fracasso dos sucessivos governos incapazes de criar uma política industrial estruturante, mesmo que comedida. Entidade como Fiero sabe que a falta de uma política para o setor não permite quem nem mesmo as empresas que operam no Estado – genuinamente daqui – não conseguem prosperar.

O QUE ESPERAR

Certamente os rondonienses mais conscientes esperam avanço na gestão pública a partir das eleições do próximo ano. Até agora, repito, ninguém sabe o que pensam os pretensos pretendes à chefia do estado. Diante de anos e anos de desacertos não devemos exigir tanto de nossos homens públicos. O que se pode esperar de um governo amador, de um parlamento dominado pelo atraso e de um Judiciário tão conectado à realidade do país quanto Michel Temer o é à Terra do século 21?

A única solução perene para os problemas de Rondônia e conseguirmos um classe dirigente com programas claros e factíveis de desenvolvimento real. E isso significa dar garantia de oportunidades decentes para os milhares de jovens sem perspectiva de trabalho e ascensão social.

OS NERVOS DO RAUPP

A revelação está na coluna de Ricardo Boechat publicada na revista Isto É. O senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, consumiu 77 quilos de café em seu gabinete no primeiro semestre desse ano. Médicos do Senado ouvidos pela coluna sustentam que o volume é letal. Raupp, réu na Lava Jato, está com os nervos à flor da pele.

REPERCUSSÃO

A reportagem veiculada nessa semana pela Rede Globo, no Bom Dia Brasil, revelando casos de servidores (comissionados) ganhando super-salários na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul sem trabalhar repercutiu em todo o país. O assunto acendeu o sinal de alerta em órgãos do controle externo também em Rondônia, segundo garantiu uma fonte.

INFORMAÇÕES DETALHADAS

Suspeitas de que a prática não é incomum nos demais estados do país podem ser investigadas aqui pelos órgãos do controle externo, principalmente pelo Ministério Público de Contas.

Segundo a fonte, o MPC pode abrir um expediente cobrando informações detalhadas de órgãos públicos com visível excesso de servidores comissionados. Casos de folhas paralelas já foram detectadas no passado, levando à prisão políticos de alto-coturno.

MAIS BARATA

No mês de setembro a tarifa de energia vai ficar mais barata, com a adoção da bandeira amarela. A decisão foi oficializada ontem pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). No mês passado, o consumidor pagou pela bandeira vermelha.

O QUE FALAR

O governo federal acaba de criar uma nova província mineral, do tamanho de uma Suíça, no Estado do Amapá. Desmatamento e internacionalização da Amazônia: isso vai dar o que comentar, dentro e fora do país.