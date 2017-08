Ação é realizada pela Semur define perfil dos beneficiários do programa

A partir da manhã desta segunda-feira (28), a prefeitura de Porto Velho intensifica ação para atualização de cadastro fundiário na região norte da cidade, a partir do bairro Pedrinhas, incluído na chamada figura A de regularização fundiária.

A ação é executada por técnicos da Semur (Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo), no quadrilátero compreendido pelas ruas Padre Chiquinho e Padre Moretti e pelas avenidas Farqhuar e Presidente Dutra e visa a entrega aos moradores de documentação de escrituração pública.

De acordo a Semur, a operação tem o objetivo de fazer a complementação de documentos e preenchimento de questionário de cadastro fundiário, a fim de traçar o perfil social para atender ao Programa de Regularização Fundiária de Interesse Social.

Identificados

Os moradores da região beneficiada pelo cadastro devem ficar tranquilos quanto aos pontos de segurança e confiabilidade do serviço durante a abordagem. Segundo a secretária Márcia Cristina Luna (Semur), “todos os funcionários da secretaria estarão devidamente identificados”, visitando a cada imóvel no bairro Pedrinhas, “localizado no trecho especificado. Posteriormente, a prefeitura anunciará calendário para realização de cadastro dos bairros Panais (pronuncia-se Panér) e Arigolândia.