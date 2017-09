A associação comercial de Jaru – ACIJ, mantém no seu banco de currículos, propostas de empregos disponíveis para a contratação de estagiários.

Os candidatos, com idade a partir de 16 anos são recrutados pelo programa de complementação educacional – PROE. O programa é exclusivo para associados da Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ.

Para fazer parte da seleção, os candidatos as vagas de estágio precisam estar cursando o ensino médio ou superior.

O Proe oferece oportunidade e prepara os jovens para o mercado de trabalho. Além disso, contratando um estagiário pela ACIJ, as empresas podem economizar na folha de pagamento, já que com o programa elas ficam isentas de despesas com encargos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e nem com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

A carga horária é de 30 horas semanais ou 6 horas por dia. A bolsa auxílio do contratado é definida pelo empregador. O contrato pode ser de até dois anos.

Mais informações sobre o programa podem ser obtidas na sede da ACIJ de segunda a sexta-feira das 08h00min ás 18h00min.