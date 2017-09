Em reunião nesta quarta-feira (30/08), em Brasília, com a presença dos deputados federais Marcos Rogério (DEM-RO) e Lúcio Mosquini (PMDB-RO), com o Secretário Nacional de Aviação Civil, Dário Lopes, o DER entregou o projeto de fundação para construção de novo terminal, estacionamento e pátio do aeroporto José Coleto de Ji-Paraná e o projeto de ampliação de pista e construção de terminal de Ariquemes.

A entrega do projeto de fundação era uma das pendências para dar continuidade ao processo de construção do novo terminal. Segundo o engenheiro Humberto Fayal, do DER, o projeto está orçado em R$ 11,5 milhões. Além do terminal, o projeto também inclui a construção de pátio, estacionamento e urbanização do aeroporto.

O recurso para a construção já está assegurado. Segundo confirmou hoje o secretário nacional de Aviação Civil, Dario Lopes. A previsão é de que sejam investidos cerca de R$ 10 milhões na construção do terminal e outros R$ 1,7 milhões na construção do estacionamento.

A medida foi anunciada após interlocução do deputado federal Marcos Rogério (DEM-RO) junto à Secretaria de Aviação Civil, em Brasília, para melhorar a infraestrutura do aeroporto. “O terminal atual é insuficiente para atender a demanda de passageiros. Venho negociando há dois anos com a Secretaria de Aviação Civil a construção do novo terminal, além de outras melhorias para o aeroporto. Fico feliz que o projeto, agora, esteja saindo do papel”, disse.

A previsão é de que o termo de compromisso seja assinado no dia 12 de setembro, em Rondônia. Na oportunidade, o secretário Dário Lopes fará uma visita ao aeroporto, junto com uma comitiva, para vistoriar o local onde será construído o novo terminal.

“Concluída essa etapa, o próximo passo é trabalhar para que a licitação seja realizada o mais breve possível. Vamos atuar para que isso seja realizado até o final do ano”, salientou Marcos Rogério.