Laerte Gomes fez o convite, acompanhado do presidente regional do partido, Expedito Jr.

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), recebeu o convite oficial do deputado estadual Laerte Gomes (PSDB), para ingressar nas fileiras tucanas em Rondônia. O convite foi feito durante encontro na tarde desta quarta-feira (30).

O presidente regional do PSDB, o ex-senador Expedito Jr, também participou do encontro político e manifestou-se favorável ao ingresso de Maurão no partido, por ser um nome forte para as disputas eleitorais do próximo ano, tanto na proporcional quanto na majoritária.

“Agradeço pelo convite e pela deferência dessas duas lideranças, mas estou no PMDB e sigo trabalhando dentro do partido para construir uma pré-candidatura ao Governo. O PSDB é uma força em Rondônia, com grandes lideranças e me sinto lisonjeado em ser lembrado como um nome de peso político, a ponto de ser convidado a ingressar nas fileiras tucanas, partido ao qual já fui filiado”, disse Maurão.

Laerte ressaltou que por sua experiência política e com a sua habilidade em conduzir o Legislativo Estadual, Maurão é um nome que vai ser decisivo no tabuleiro eleitoral do próximo ano. “Não se pode negar que seu crescimento é notório e consolidado e o PSDB está de portas abertas para recebê-lo, para somarmos forças e buscarmos novos desafios”, completou Laerte.

Expedito ressaltou que o PSDB está consolidado em todos os 52 municípios, e se fortalecendo ainda mais para as disputas de 2018. Hoje, o partido tem várias lideranças em evidência, a exemplo do prefeito da capital, que representa um terço do eleitorado do Estado, com Hildon Chaves, de Presidente Médici, com Edilson Alencar, Rolim de Moura, com Luizão do Trento, Vale do Paraíso, com Charles Pinheiro e Jaru, com João Gonçalves Junior.

“Estamos solidificando nossas bases e conversando com lideranças, abrindo espaços para que o partido cresça ainda mais. E o nome do Maurão é muito bem vindo e seria uma grande conquista para o PSDB contar com ele na disputa de 2018”, finalizou o líder tucano.