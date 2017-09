O Brasil pode mais uma vez ajudar o Planeta, tal qual o faz com a Amazônia. Salvar milhões de vida. Dar esperança para gente de países que nem sequer ouvimos falar. Parece um sonho? Parece sim, mas não é. Estamos caminhando para abastecer o mundo com um novo minério, que existe apenas em nosso país e que pode resolver uma série de problemas da Humanidade, além, é claro, de significar um salto inacreditável em termos de avanços tecnológicos. O minério é o grafite e o seu derivado milagroso é conhecido como grafeno. As propriedades dele, descobertas por dois cientistas russos, parecem totalmente inacreditáveis. Vamos enumerá-las, ao menos algumas delas, mas destacar a principal: esse “alótropo de carbônio” pode transformar a água do mar em água potável. Isso mesmo. Uma película tênue desse derivado do grafite pode tirar toda a impureza das águas dos oceanos, incluindo o sal, é claro, tornando-a própria para o consumo humano. Simples assim. Ou seja, poderia, com um equipamento desses, acabar de vez com o pavor humano de que podemos ficar sem água potável em algumas décadas ou até antes. O grafeno, transformado em filtro, permitiria o imediato consumo das águas dos mares. Poderia ser a salvação para milhões de humanos, não só matando sua sede, como abrindo a perspectiva de tornar cultiváveis quaisquer tipos de solo, inclusive os de terra árida. Seria o fim da seca do Nordeste, por exemplo ou de países africanos, onde a população já vive na miséria e na sede.

Mas tem muito mais esse “alótropo”, que significa, em resumo, apropriedade que têm alguns elementos químicos, de formar uma ou mais substâncias simples e diferentes. São alótropos: carbono, oxigênio, fósforo e enxofre, por exemplo. Dentro do grafeno, há substancias como carbono, diamante e grafite. Ele é 100 vezes mais resistente que o aço e muito mais duro que o diamante. Não parece apenas uma brincadeira envolvendo ficção científica? Parece mas não é. Nesta próxima década, o grafeno vai faturar algo em torno de 4 trilhões de reais, ou seja, mais ou menos a soma de todos os impostos que nós, brasileiros, pagamos em dois anos e meio. Prepare-se para o grafeno. Ele vai tomar conta da sua vida, muito em breve!

UM MILAGRE BRASILEIRO

Ainda sobre o mesmo assunto, comentando esse novo verdadeiro milagre brasileiro, porque só existe em nosso país: o que mais pode fazer esse novo produto da nossa natureza, que começa a ser estudado agora pelos cientistas? Pode ser, por exemplo, uma bateria de celular com carga total em apenas 30 segundos; pode turbinar a internet, tornando-a 100 vezes mais rápida do que hoje; pode isolar alguns tipos de tumores de câncer, tanto no cérebro quanto na espinha; pode ser usado como preservativo, já que sua impermeabilidade é centenas de vezes maior do que as borrachas de hoje; pode flexibilizar os aparelhos celulares, tablets e computadores, tornando-os dobráveis e permitindo que sejam reabertos em até 40 vezes, quando forem usados. Essa nova maravilha descoberta pelo Homem encurtará décadas de pesquisas, avançará na cura de doenças; resolverá problemas naturais e fará com que vamos, em poucos anos, na direção de uma nova tecnologia, até agora impossível de se acreditar que fosse possível. Esse país foi presenteado mesmo pela Vida, ao menos em riquezas naturais, porque em outros quesitos, estamos ainda patinando…

OS TUCANOS QUEREM MAURÃO

Mais que um convite político, um recado: o deputado Maurão de Carvalho, principal nome do PMDB para a disputa ao Governo, que aparece com chances reais em todas as pesquisas, está sendo cortejado por outros partidos. Caso os peemedebistas não decidam cumprir o acordo com o presidente da Assembleia, ele pode trocar de sigla e, na nova casa, concorrer. Nesta quarta, Maurão foi convidado oficialmente para se tornar tucano e, com o aval do comando do partido (leia-se Expedito Júnior e sua turma), já teria garantido de que seria ele o nome do PSDB para disputar a sucessão de Confúcio Moura. Ao receber Expedito e o deputado Laerte Gomes, Maurão se disse lisonjeado com o convite. Disse que está no PMDB e batalha para construir sua candidatura pelo partido, mas, é claro, não fechou a porta ao convite oficial do tucanato. “O PSDB é uma força em Rondônia, com grandes lideranças e me sinto lisonjeado em ser lembrado como um nome de peso político, a ponto de ser convidado a ingressar nas fileiras tucanas, partido ao qual já fui filiado”, disse Maurão.

OS CHINESES E A SANTO ANTÔNIO

A visita do presidente Michel Temer à China envolverá discussões que interessam a Rondônia, também. Um dos principais pontos das negociações comerciais será direcionado ao setor energético e, é claro, as negociações sobre a participação chinesa na hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira, certamente estará na pauta com empresários daquele país. As conversações estão bem adiantadas e falta muito pouco para bater o martelo. Os chineses estão muito perto de se tornarem os donos de uma das maiores hidrelétricas do mundo, com suas 55 turbinas e gerando energia para mais de 25 milhões de brasileiros. Com a privatização de parte da Eletrobras, Temer negocia também a presença chinesa neste contexto e as hidrelétricas, que interessam muito ao empresariado chinês, também estarão na base dos debates comerciais. A Santo Antônio Energia é uma das mais importantes obras do setor no país e no mundo e, com o perdão do trocadilho, os chineses arregalam os olhos para ela.

ENFIM, CHEGA O ASFALTO!

Quando se trata de obras públicas, não se pode comemorar nada, até que ela seja pronta e entregue. E isso pode representar um, dois, três, 10 anos depois do prazo inicial combinado. Mas ao menos o início da pavimentação da Estrada da Penal, esperada há décadas, já é um indício de que, se não houver todos aqueles entraves que já se sabe; se não houver interferência daquelas que todos sabemos de onde vêm; se o plano original for seguido à risca, o Estado entregará uma das obras mais esperadas por milhares de moradores de Porto Velho e da zona ribeirinha, em direção ao distrito de São Carlos. Nessa semana, com solenidade, discursos eufóricos e promessas de que tudo será feito como o planejado, foi oficializada o início dos trabalhos dos primeiros 16 quilômetros de asfalto. Outros 15 quilômetros ainda serão licitados. Quando concluída, se nada mais se interpuser contra o projeto, a obra de 24 milhões de reais, tudo com recurso do Estado, resolverá, enfim, um dos graves problemas de rodovias na região da Capital. Esperemos para ver, então!

CONVERSA, CONVERSA, CONVERSA…

Vamos à relação de autoridades: o juiz Shamyl Cipriano, da 5ª Vara da Justiça Federal; o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves; a procuradora da República, Gisele Cunha; a promotora Flávia Barbosa Shimizu; o advogado da União, Jorge de Souza; os procuradores federais Nélio Thadeu da Costa Bastos e Anaceli Regina Perina, representando o Ibama e o Iphan; a superintendente do Iphan, Delma Batista do Carmo Siqueira; os procuradores do Estado, Olival Rodrigues Gonçalves Filho e Thiago Alencar Alves Pereira; o procurador da Prefeitura, Salatiel Lemos Valverde; o superintendente do Patrimônio da União, Ismael Correia Vaz; os advogados da Santo Antônio Energia, Clayton Conrat Kussler e Lígia Faveiro Gomes e Silva. Quase cansou de se escrever e ler tantos nomes. Autoridades não faltaram. O tema em discussão, pela milésima quadragésima quinta vez (isso é também um exagero, mas está dentro da forma como o caso é tratado!), foi a Estrada de Ferro Madeira\Mamoré. Conversa, conversa, conversa. Alguns dizem que agora as coisas vão. Outros (a maioria), acham que foi só mais uma reunião pra perder tempo e anunciar o que nunca vai acontecer. Pobre do nosso mais rico patrimônio histórico. Todo mundo discute, mas ninguém resolve nada, em definitivo. Será dessa vez?

QUATRO CARROS ZERO

Em Porto Velho, Governo, Prefeitura, entidades do comércio e lojistas estão se preparando par um super Natal. Vão trabalhar todos juntos, para que os resultados saltem para a economia local. Em nível de governo, tanto o Estado como Município vão trabalhar juntos na iluminação da cidade e principalmente das áreas comerciais. Já os comerciantes, via CDL e Fecomércio, estão preparando muitas promoções especiais, que incluem o sorteio de quatro carros zero quilômetro e quatro motos, entre os consumidores que forem às compras natalinas nas lojas associadas. Além disso, até lá continuarão sendo programados os Domingões de Compras, aos domingos, nos principais centros comerciais da cidade (na Sete de Setembro, no centro; Jatuarana, na zona sul e José Amador dos Reis, na zona leste). O que se espera é uma cidade realmente bem iluminada, que atraia as famílias para as ruas e as leve a comprar. O aquecimento da economia de Porto Velho é a meta principal de todo o esforço que será feito por toda essa gente, em relação aos festejos natalinos e as compras para eles…

PERGUNTINHA

Não seria melhor fazer reuniões com menos gente, mas que decidisse realmente alguma coisa em relação à Estrada de Ferro Madeira Mamoré, do que fazer mega debates que nunca resolvem nada?