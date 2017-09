O deputado estadual Cleiton Roque (PSB), recebeu em seu escritório parlamentar no município de Pimenta Bueno, na tarde desta quinta-feira (31), uma comitiva composta com pelo menos 70 idosos, associados na Associação Beneficente Dos Idosos de Pimenta Bueno – Abipb e garantiu recurso para construção de sede.

Os idosos estavam acompanhando o vereador Sergio Tobias (PSB), solicitante da reunião. Segundo o vereador, o motivo da reunião foi para ver a possibilidade de o deputado estar liberando recurso através de emenda parlamentar para a construção de uma sede para os idosos.

O vereador explicou a associação foi criada há mais de dez anos e que estão trabalhando para conseguir um terreno, “O nosso município está avançando cada vez mais, temos uma prefeita que trabalha e um deputado atuante em todo o estado. É meu dever e minha obrigação abraçar essa classe, pois sei que todos eles têm um carinho especial pela minha pessoa e confiança no meu trabalho”.

Ao fazer uso da palavra, Cleiton Roque fechou compromisso, “Sabemos o que vocês já fizeram e fazem pelo nosso município. O vereador Sérgio ficará como nosso embaixador dessa situação, verificar se a associação estará com terreno e documentado no nome da instituição e esteja legalizada e cadastrada junto ao Sispar, o sistema do governo estadual que credencia o Terceiro Setor a receber dinheiro e outros benefícios”.

“Estando tudo legalizado, passamos a trabalhar na elaboração do projeto e podem ter a certeza que colocarei no orçamento do estado para o próximo ano, recurso para a construção da sede da Abipb”.

O vice-líder do governo na assembleia legislativa justificou sua ausência em algumas atividades com os idosos devido à extensa agenda, pediu desculpas pelo espaço físico do escritório que não coube todos, mas que estará fazendo o que estiver no seu alcance para contribuir com a classe.

Pelo menos 150 idosos são associados na Apibb.

Omégeni Ramos